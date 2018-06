Ideen stiften Zusammenhalt

Anzeige

Berlin/Karlsruhe.Unter dem Jahresmotto „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken. 100 Innovationen für Deutschland“ sind gestern in Berlin 100 Projekte aus ganz Deutschland ausgezeichnet worden, darunter auch drei aus Karlsruhe: So entwickelten die Karlsruher Preisträger von Kinemic etwa eine Maschinenschnittstelle, die Realität und virtuelle Welt miteinander verbindet und die Arbeit in der Industrie effizienter macht. Auch wurden das Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit seiner „Lernfabrik Globale Produktion“ für die Vorbereitung auf eine vernetzte Wirtschaft sowie das Karlsruher Start-Up Renumics mit seinem automatisierten Simulationsprogramm für Ingenieure ausgezeichnet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellte heraus: „Unser Land lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und Brücken schlagen. Von Menschen, die mutig und offen sind für das Unerwartete. Und die mit ihren Ideen Zusammenhalt stiften in unserer Gesellschaft. Ich danke Ihnen für dieses Engagement für unser Land.“ Dr. Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, würdigte in einer Laudatio die 100 „Ausgezeichneten Orte im Land der Ideen“. Eine unabhängige Jury hatte die Sieger aus knapp 1500 eingereichten Bewerbungen ausgewählt. Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank richten den Innovationswettbewerb seit 13 Jahren gemeinsam aus, wie es in einer Pressemitteilung der bank heißt.

„Innovatives Land“

Harald Eisenach, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung Ost der Deutschen Bank, gratulierte den Preisträgern: „Wir leben in bewegten Zeiten. Manche sagen sogar: Unsere Gesellschaft driftet auseinander. Verliert also die Idee der großen Gemeinschaft an Kraft? Unsere 100 Preisträger kommen zu einem anderen Ergebnis. Ihre ausgezeichneten Ideen belegen eindrucksvoll: Wir sind ein sehr innovatives Land. Und wir halten zusammen – trotz aller Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.“