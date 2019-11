IG klagt für Begehren

Bobstadt.Die Interessengemeinschaft (IG) „Ackerflächen erhalten“ in Bürstadt klagt gegen die Ablehnung eines Bürgerbegehrens für einen Stopp weiteren Flächenverbrauchs. So hatte die Stadtverordnetenversammlung im September entschieden. Das haben Vertreter der IG am Donnerstag bei einer Pressekonferenz erklärt. Die IG hatte über 3000 Unterschriften pro Bürgerbegehren gesammelt. Die Mehrheit von CDU und FDP im Stadtparlament hatte das mit Verweis auf juristische Gutachten abgelehnt. Allerdings war sich die Politik einig, gemeinsame Lösungen zu suchen, weil sie der großen Zahl der Unterschriften gerecht werden wolle.

Uwe Metzner, IG-Sprecher und Fraktionsvorsitzender der Grünen, erklärte am Donnerstag, die politsche Mehrheit habe sich darüber hinweg gesetzt, in dem sie Neubaugebiete noch vor Beginn von Gesprächen weiter vorantreibe. Ursula Cornelius (CDU) und Burkhard Vetter (FDP), entgegneten verwundert, diese Gespräche hätten unmittelbar bevor gestanden. Außerdem, so Vetter, sei von einer Unterbrechung bereits begonnener Projekte wie das Mittelfeld Süd und Nord keine Rede gewesen. Hierfür sei bereits viel Geld ausgegeben worden. mas

