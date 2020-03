Ignoranz ist gefährlich

Die Mannheimer kneten, formen und backen derzeit offensichtlich wie die Weltmeister. Diesen Schluss jedenfalls muss ziehen, wer am Samstag Hefe kaufen wollte. Ob Supermarkt, Discounter, Naturladen, ob Trocken- oder Frischhefe: Sie war schon am Vormittag vergriffen. Eine Kleinigkeit, aber man merkt: Die Coronavirus-Krise ist vom rein chinesischen Problem längst zu einer globalen Angelegenheit geworden.

Deutschland erlebt die vielleicht drastischsten Auswirkungen auf das öffentliche Leben seit Weltkriegsende und Wiederaufbau. Natürlich gab es andere Krisen: den Kalten Krieg, das Morden der RAF, die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima, den 11. September 2001, islamistischen oder rechten Terror. Doch die Corona-Pandemie hat eine neue Qualität. Weil sie das Leben eines Jeden empfindlich einschränkt.

Nähe oder Distanz?

Es sollte also auch jeder etwas dafür tun, dass wir Zeit gewinnen und eine Situation wie in Italien vermeiden. Momentan aber negieren noch zu viele Menschen die Krise. Weiter wie immer, so lange es geht und erlaubt ist. Das ist psychologisch verständlich, besonders für die Schwächeren unter uns aber gefährlich.

Am Abend vor dem Inkrafttreten der Mannheimer Verfügung noch schnell eine große Veranstaltung durchdrücken, in Schriesheim eine Mallorca-Party mit jungen Menschen feiern, denen eher nach körperlicher Nähe als nach Distanz ist. Missgunst im Supermarkt oder Rückkehrer aus Risikogebieten, die entgegen den Empfehlungen noch munter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – diesen Egoismus braucht niemand.

Viele leisten in der Krise Außergewöhnliches, doch müssen wir dazulernen und noch besser werden. Bund, Länder, Kommunen, große Unternehmen, kleine Betriebe, Medien, Junge, Alte. Eine zarte Hoffnung besteht: Die ersten Reaktionen der Leser auf unsere Aktion „ZusaMMenhalt“ sind vielversprechend. Wir statt ich – weiter so!

