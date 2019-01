Illegale Transporte

Polizeikontrolle an einer Autobahn-Raststätte. © Polizei

Bergstraße.Zusammengepfercht auf engstem Raum werden immer häufiger Menschen quer durch Europa transportiert – in Bussen oder Kleinlastwagen. Oft sind es Arbeitskräfte vom Balkan, die irgendwo im Ausland Geld verdienen wollen oder von dort wieder zurückkehren in die Heimat. Zumeist fehlen den Transporteuren, die dafür Geld kassieren, die erforderlichen Zulassungen, deren Fahrzeuge sind häufig in einem bedenklichen Zustand.

Die Polizisten in der Region können ein Lied davon singen. Denn die illegalen Personentransporte quer durch Europa bereiten ihnen Sorgen. Schließlich decken sie das unlautere Treiben oft genug bei ihren Kontrollen auf den Autobahnen in Südhessen auf – wie beispielsweise gerade erst wieder am späten Sonntagabend (wir berichteten). seg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019