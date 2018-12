Ilvesheimer Zwillinge mit „Traumschiff“ unterwegs

Ilvesheim.Als „Hanni und Nanni“ haben sie vor acht Jahren ihre Schauspielkarriere gestartet und in drei Kinofilmen die Hauptrollen gespielt. Am Neujahrstag stechen die beiden eineiigen Zwillinge Sophia (links) und Jana Münster aus Ilvesheim mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See. Auch im Fernsehen spielen sie ein Zwillingspaar, das auf dem Ozeandampfer anheuert. Da nur eine Stelle frei ist, wechseln sich die beiden heimlich ab. Im echten Leben wollen die 20-Jährigen der Schauspielerei treu bleiben – Sophia vor, Jana dagegen hinter der Kamera. Die Traumschiff-Folge mit den Ilvesheimerinnen startet am 1. Januar um 20.15 Uhr im ZDF. bjz

