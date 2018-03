Im Gleichschritt

Anzeige

Stuttgart.Ein pinkfarbener Teppich, darauf Paare von je einem Frauen- und einem Männerschuh: Mit ihrer Aktion vor der Stuttgarter Oper pochte der Landesfrauenrat gestern am Internationalen Frauentag auf eine Reform des Wahlrechts in Baden-Württemberg. Nach der Landtagswahl 2016 machen Frauen im Landtag einen Anteil von knapp einem Viertel aus, das ist der bundesweit geringste Prozentsatz. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) appellierte an die Abgeordneten: „Suchen Sie die Diskussion, wie wir die Hälfte der Bevölkerung in unserem Parlament besser vertreten können.“ Die Debatte müsse 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts offen und ernsthaft geführt werden. dpa