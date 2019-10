Im Heppenheimer Süden geht es rund

Heppenheim.Ein Jahr hat es gedauert, jetzt ist es vollbracht: Der Verkehr am neuen Kreisverkehr im Süden Heppenheims fließt – und er fließt so gut, dass sowohl die Stadt als auch Hessen Mobil rundum zufrieden sind mit der Baumaßnahme und ihren Auswirkungen, zumal auch die Radler und Rollstuhlfahrer von dem Kreuzungsumbau profitiert haben. Einzig zu Stoßzeiten kann es immer noch zu Rückstaus kommen. Aber auch die seien in keiner Weise mit den früheren Zuständen vergleichbar, meint Bürgermeister Rainer Burelbach. Im Zuge des Kreiselbaus wurde auch die Fahrbahn der B 3 vom neuen Kreisverkehr in nördlicher Richtung bis zur Einmündung zur Lehrstraße in der Stadtmitte saniert. red/BILD: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.10.2019