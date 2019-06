Im Rheintal bis zu 40 Grad möglich

In München suchen die Menschen am Isar-Ufer Abkühlung. © dpa

Offenbach/Mannheim.Die Hitze erreicht an diesem Mittwoch in Teilen Deutschlands ihren Höhepunkt. Besonders im Südwesten steigen die Temperaturen auf bis zu 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. „Im Rheintal kratzen wir an der 40-Grad-Marke“, sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich.

Am Donnerstag wird es dann dem DWD zufolge ein starkes Temperaturgefälle geben. Während in Hamburg nur noch Werte um die 20 Grad erwartet werden, ist es etwa am Oberrhein weiter heiß mit Temperaturen von 37 bis 38 Grad. Mancherorts sollen die Temperaturen sogar bis zum 4. Juli über der 30-Grad-Marke bleiben. Unsere Lokalredaktion gibt Ihnen auf einer Sonderseite einige – teils augenzwinkernde – Tipps, wo man die Hitze gut aushalten kann. dpa/eb

