Im Ried droht eine Schnakenplage

Bergstrasse.Die Menschen in der Region müssen sich auf eine Schnakenplage gefasst machen. „Wie schlimm es wird, zeigt sich in der zweiten Hälfte der kommenden Woche“, sagte Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders treffen wird es nach Schätzung Beckers die Bereiche um Lampertheim und das Naturschutzgebiet Kühkopf im hessischen Ried.

Nach dem Ausfall zweier Hubschrauber habe man am Wochenende die Überschwemmungsgebiete nicht mehr bearbeiten können. Deshalb seien die Larven in zahlreichen Gewässern am Montag geschlüpft. Und die Puppen könne man nicht mehr bekämpfen, so Becker. „Da helfen uns auch 100 Hubschrauber der Bundeswehr oder des THW nicht mehr“, so der Fachmann.

Gleichwohl habe man in Gesprächen mit der Servicefirma für die Hubschrauber am Freitagmorgen sicherstellen können, dass für die nächste Hochwasserwelle wieder zwei Hubschrauber zur Verfügung stehen. Eines der beiden Fluggeräte werde repariert. Ein dritter Hubschrauber, der für die KABS im Einsatz sei, werde technisch ausgerüstet, dass er den Tragekorb für biologische Bekämpfungsmittel transportieren könne.

Die für das Wochenende erwartete Hitze kommt den Schnaken zugute. Erstmals wird es in diesem Jahr in Deutschland über 30 Grad warm. Auch Anfang kommender Woche soll es heiß bleiben, vor allem im Osten und am Rhein. (mit dpa)

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019