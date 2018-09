Immer mehr Großschlangen werden ausgesetzt

Landau.Der Reptilienzoo in Landau muss immer häufiger exotische Tiere aufnehmen. Allein in diesem Sommer haben zehn ausgesetzte Großschlangen – wie Königspython Karo (Bild) – eine neue Heimat in der Südpfalz gefunden. „Bei uns fragen ständig private Tierhalter an, ob sie ihre Exoten bei uns abgeben dürfen“, berichtet Leiter Uwe Wünstel. Pro Jahr würden ihm rund 1100 Tiere angeboten – vor allem Riesenschlangen, Leguane und Wasserschildkröten. Einmal habe ein Karton mit Leopardengeckos auf dem Müllheimer hinter dem Reptilium gestanden. Aus Platzgründen könne man aber nur einen Teil davon aufnehmen. sin (BIld: Venus)

