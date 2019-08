Immer mehr Kita-Plätze an der Bergstraße nötig

Bergstraße.In zahlreichen Bergsträßer Kommunen steigt der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. In Bensheim rechnet die Verwaltung bis Ende 2021 mit 88 zusätzlichen Krippen- und 97 Kindergartenplätzen. Aktuell wird die Kita Hollerbusch mit fünf Gruppen an der Sparkassen-Allee gebaut. In Lorsch ist der neue Kindergarten „In der Dieterswiese“ geplant und in Zwingenberg soll in 2020 voraussichtlich eine zwei- bis viergruppige Einrichtung für Mädchen und Jungen im Alter von null bis sechs Jahren entstehen. Einen anhaltend hohen Zuwachs an Kindern verzeichnet man auch in Einhausen, wo es 2018 erstmals mehr Neugeborene als Verstorbene gab. Auch hier ist der Bau einer neuen Kita mit vier Gruppen geplant. kel/Symbolbild: DPA

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019