Immer mehr machen Briefwahl

Neckar-Bergstraße.Die Städte und Gemeinden in der Region verzeichnen vor der Landtagswahl einen starken Anstieg an Briefwahl-Anträgen. Wie eine Umfrage dieser Redaktion in den Rathäusern zwischen Neckar und Bergstraße zeigt, gibt es bereits jetzt mehr Anträge auf Abstimmung per Post als am Tag der Landtagswahl 2016. Man gehe deshalb davon aus, dass am Ende mindestens doppelt so viele Menschen per Brief abgestimmt haben werden wie vor fünf Jahren, teilte der Ilvesheimer Hauptamtsleiter Marc Schneider mit. Diesen Anstieg führt er, wie seine Kollegen auch, auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Am Sonntag, 14. März, wird in Baden-Württemberg ein neues Landesparlament gewählt. tge

