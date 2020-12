Impf-Start im Kreis: Für die ersten drei Tage gibt’s knapp 2000 Dosen

Bergstraße/Berlin.Gestern Vormittag kam er an, der Einsatzbefehl zum mobilen Impfen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreis Bergstraße. Damit es am Sonntag losgehen kann, soll bald auch die erste Impfstoff-Lieferung mit knapp 2000 Dosen in der Region ankommen – Stoff für die ersten drei Tage, wie Landrat Christian Engelhardt in der Corona-Pressekonferenz mitteilte.

„Für den Start haben wir genügend Personal“, so Engelhardt. Zunächst wird mit mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft. Die Ausgangssperre, die seit Montag für den Kreis besteht, müsse übrigens nicht unbedingt – wie in der Allgemeinverfügung angegeben – bis zum 18. Januar gelten, sondern könne unter Umständen auch „deutlich früher“ beendet werden, erklärte der Landrat.

Für das Kreisgebiet wurden am Dienstagabend 71 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Außerdem waren drei weitere Todesfälle zu vermelden. Die neuen Fälle stammen u. a. aus Bensheim (9), Einhausen (2), Heppenheim (11) und Lorsch (7). An Einrichtungen aktuell betroffen sind u. a. Pflegehäuser in Heppenheim und Lindenfels. Der Inzidenzwert für den Kreis betrug am Dienstagabend offiziell 203,34 und liegt damit weiterhin in dem Bereich, der die Ausgangssperre nötig macht (siehe dazu Info-Box).

Für Hessen sind am Dienstag laut Robert-Koch-Institut insgesamt 676 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 122 638 (Stand: 0 Uhr). 2200 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 53 mehr als am Vortag.

Sorge, dass es in Kliniken eng wird

Unterdessen gehen die deutschen Intensivmediziner für die kommenden Wochen von einer weiteren Zunahme der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen aus. „Wir rechnen mit dem Höchststand in den nächsten zwei bis drei Wochen“, sagte Christian Karagiannidis von den Kliniken Köln am Dienstag. Er rechne im Januar mit „um die 6000“ gleichzeitigen Intensivpatienten. Es gebe zunehmend Sorge, dass es eng wird. „Neben der hohen Zahl an Patienten sind wir damit konfrontiert, dass wir weniger Personal zur Verfügung haben“, sagte Karagiannidis weiter. Daher sei es wichtig, das Personal auf Intensivstationen schnellstmöglich zu impfen. Steffen Weber-Carstens von der Berliner Charité betonte, es gebe momentan keine Triage in Kliniken. Triage bedeutet, dass Ärzte bei knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie damit helfen. Überregionale Verlegung von Covid-Patienten in weniger belastete Regionen sind ein Mittel, um Triage-Situationen zu verhindern. Karagiannidis betonte, jeder Patient werde ein Bett bekommen, „aber nicht unbedingt im Wunschkrankenhaus“. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, appellierte an die Politik, eine gesetzliche Grundlage für eine Triage zu schaffen, um Ärzten Rechtssicherheit zu geben.

„Es wird ein sehr hartes Weihnachtsfest werden, auch für die Pflegekräfte“, sagte Janssens. Er hatte zuvor schon an die Bürger appelliert, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten. „Wir würden uns wünschen, dass die Menschen sich dieses Jahr auf sich selber besinnen, ein ganz ruhiges Weihnachtsfest im allerengsten Familienkreis feiern.“

Bayern verhängt Testpflicht

Bayern hat mittlerweile eine Corona-Testpflicht ab Mittwoch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eingeführt. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise muss beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorliegen. Die Urlaubs- und Familienrückkehrer können aber auch Corona-Tests vorlegen, die im Ausland vorgenommen wurden. Der Test darf allerdings maximal 48 Stunden alt sein. ssr/red/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020