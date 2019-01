Impfstoff wieder leer

Die gemeldeten Grippefälle steigen seit 2016 stetig an. © dpa

Bergstraße.Nachdem bereits im November rund 30 000 Impfdosen aus Polen und Schweden importiert worden waren, ist der Grippeimpfstoff in Hessen erneut ausgegangen. Auch die nachgelieferten Impfdosen seien alle ausgeliefert worden, berichtet die stellvertretende Geschäftsführerin des Hessischen Apothekerverbands (HAV) Berit Gritzka.

Nach Angaben des Landratsamtes sei im Kreis Bergstraße die Anzahl der Grippeerkrankten von 2016 an stetig gestiegen. „Mit 764 gemeldeten Grippefällen im Jahr 2018 waren es 507 mehr als im Vorjahr,“ so Johannes Bunsch, Abteilungsleiter Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. An der Bergstraße hätten sich viele Patienten bereits im Herbst impfen lassen, berichten Ärzte. Aktuell gebe es kaum Nachfragen. ssr

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019