Impfung jetzt für Senioren ab 70, Lehrer und Kita-Erzieherinnen

Wiesbaden. In Hessen können sich Senioren im Alter von 70 bis 79 Jahren, Menschen mit einer schweren Vorerkrankung und besonders gefährdete Berufsgruppen für eine Coronaimpfung anmelden.

Diese Priorisierungsgruppe zwei umfasse bis zu 1,5 Millionen Menschen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden zum Start der Registrierung für die Schutzimpfung.

Dieser Personenkreis müsse sich weiter über die Telefonhotline oder das Internet für die Coronaimpfung registrieren. Der Termin für die Erst- und die Zweitimpfung werde aber künftig zugewiesen, erklärte Beuth. Die Termine würden nach der Registrierung automatisch per Post oder per E-Mail zugeschickt. Wer den zugewiesenen Terminvorschlag nach der Registrierung nicht annehmen wolle, könne diesen künftig auch umbuchen. Das gelte auch für Paartermine.

Priorisierungsgruppe zwei ab März

Die Terminvergabe soll nach dem Alter fallend erfolgen: Erst kommen nach Angaben von Beuth und Sozialminister Kai Klose (Grüne) die 79-Jährigen bei der Schutzimpfung an die Reihe. Die weitere Vergabe der Termine richte sich auch nach den verfügbaren Impfdosen. Ab Freitag, 5. März, sollen die ersten Impfungen für die Priorisierungsgruppe zwei in Hessen beginnen.

Zu den Gründen für das neue Verfahren sagte der Innenminister, die zweite Impfgruppe sei sehr heterogen. Es gebe zudem mehr Impfdosen und drei unterschiedliche Impfstoffe. Dabei handel es sich um Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca. Diese drei Impfstoffe seien aber nicht alle in der Gruppe zwei zugelassen. Mit dem Impfstoff von Astrazeneca dürfen derzeit ausschließlich an 18- bis 64-Jährige geimpft werden. Neben dem Termin werde daher auch der Impfstoff vom Land zugewiesen, erklärte Beuth.

Tage für medizinisches Personal

Die zweite Impfgruppe umfasst Senioren im Alter von 70 bis 79 Jahren sowie Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Dazu zählen den Angaben zufolge Menschen mit Trisomie 21, Personen mit Lungenkrankheiten sowie Menschen mit Demenz oder schweren psychischen Erkrankungen.

Aufgrund ihres Berufs sind auch Ärzte, zahlreiche Pflegeberufe sowie auch teilweise Polizisten impfberechtigt. Zur zweiten Gruppe in der Impfreihenfolge sollen auch Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen in Kitas zählen.

Sobald es eine entsprechende Verordnung gebe, werde dieser Gruppe ein entsprechendes Impfangebot bekommen, sicherte Beuth zu. Es werde überlegt, extra Impftage für die Lehrer und Kita-Erzieherinnen anzubieten.

Beuth und Sozialminister Klose haben bereits angekündigt, dass für medizinisches Personal in den 28 Impfzentren in Hessen am letzten Februarwochenende (27./28.) sowie am 6./7. März extra Impftage angeboten werden. Ärzten sowie medizinischem Personal soll dabei die Möglichkeit gegeben werden, sich mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca impfen zu lassen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um bis zu 80 000 Personen, die aufgrund ihres Berufs ein hohes oder erhöhtes Expositionsrisiko bezüglich des Coronavirus haben.

Eine Corona-Schutzimpfung haben bislang vor allem Menschen im Alter von über 80 Jahren sowie Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen in Hessen erhalten. Nach Angaben des Innenministers konnten mittlerweile rund 234 000 Personen mit höchster Priorität ihre Erst- und 112 500 ihre Zweitimpfung bekommen. lhe/red

Termin-Hotline: Telefon 116 117

Internet: impfterminservice.hessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.02.2021