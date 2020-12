Impfungen ab Mitte des Monats möglich

Berlin/Mannheim.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie rücken mögliche Schutzimpfungen näher. Als zweite Hersteller beantragten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer die Zulassung ihres Impfstoffs in der EU, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. In Deutschland wappnen sich Bund und Länder für einen möglichen Start erster Impfungen noch vor dem Jahreswechsel.

In Baden-Württemberg sucht das Land derzeit nach medizinischem Fachpersonal, das in den Impfzentren arbeiten soll. Angaben des Sozialministeriums zufolge werden pro zentralem Impfzentrum in den vier Regierungsbezirken des Landes 26 Ärzte benötigt, 14 Mediziner werden pro Zentrum der Städte und Landkreise kalkuliert.

Das in der Mannheimer Maimarkthalle geplante Impfzentrum soll ab kommenden Montag errichtet werden und bis 15. Dezember betriebsbereit sein. Die Kommune wird es gemäß ihrer Vereinbarung mit dem baden-württembergischen Sozialministerium als Generalunternehmerin betreiben, die Kosten werden mit dem Land und dem Bund abgerechnet. „Für uns als Stadt ist das seine sehr gute Lösung“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) dieser Redaktion.

Die Impfungen in der Maimarkthalle sollen Ärzte aus Mannheimer Krankenhäusern übernehmen. Das organisatorische Personal stellt die Stadt, mit logistischer Versorgung – etwa Catering und Security – will sie externe Dienstleister beauftragen. Betrieben werden soll das Impfzentrum mindestens bis April. Täglich sind – im 14-stündigen Schichtbetrieb von Montag bis Sonntag – jeweils maximal 1680 Impfungen vorgesehen. Als Erstes sollen Angehörige von Corona-Risikogruppen an die Reihe kommen. In dem Zentrum werden auch fünf mobile Hilfsteams aufgebaut, die etwa gezielt in Pflegeheime oder Kliniken fahren können.

Die Anmeldung für einen Impftermin soll über eine zentrale Hotline erfolgen, deren Nummer mit einer Kampagne der Bundesregierung bekannt gemacht werden soll, sowie eine App. Es sei jedoch nicht möglich, sich vorab einen Impftermin zu reservieren, betonten Sprecher der Gesundheitsministerien in Stuttgart und Mainz im Gespräch mit dieser Redaktion. Für eine Terminvergabe müssten die Impfstoffe verlässlich zur Verfügung stehen.

Rasche Lieferung zugesichert

Biontech könnte seinen Impfstoff nach einer Zulassung rasch ausliefern, wie Finanzvorstand Sierk Poetting bei einer Pressekonferenz mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Berlin deutlich machte. „Wir haben auf Halde produziert, und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden wirklich verteilt werden.“ Der Impfstoff würde in Boxen geliefert und könne darin mit Trockeneis bis zu 30 Tage im jeweiligen Impfzentrum gekühlt werden oder bis zu fünf Tage in normalen Kühlschränken. Gefrierschränke würden erst wichtig, wenn es um eine längere Lagerung gehe.

Am Montag hatte schon der US-Konzern Moderna bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) einen Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Behörde muss die Anträge nun prüfen – bis spätestens 29. Dezember solle ein Ergebnis vorliegen, teilte sie in Amsterdam mit. Sollte die Ema eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, teilte Biontech mit. Die endgültige Entscheidung trifft die EU-Kommission, die in der Regel der Ema-Empfehlung folgt. Biontech/Pfizer und Moderna haben auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA Zulassungsanträge gestellt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass zum Jahreswechsel mit ersten Corona-Impfungen begonnen werden kann. Erste Priorität hätten Ältere, Personen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in der Pflege und in Krankenhäusern sowie Menschen, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, sagte Spahn in Düsseldorf. Bundesweit stünden zu Beginn voraussichtlich zwischen fünf und acht Millionen Impfdosen zur Verfügung.

Außerdem habe Deutschland sich monatlich mehr als 60 Millionen Corona-Schnelltests gesichert. Dies sei durch „Garantie-Verträge“ mit großen Produzenten und Lieferanten gewährleistet worden, sagte der Minister. Dennoch müsse zunächst noch von einem Engpass bei Schnelltests ausgegangen werden, betonte Spahn. dpa/sma/bjz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020