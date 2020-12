Impfzentrum: Warten auf den Impfstoff und die schwierige Suche nach Personal

Bergstraße.Der Impfstoff ist noch nicht da, Personal wird noch gesucht und es muss noch eine bundesweit einheitliche IT installiert werden. Davon abgesehen soll das Bergsträßer Impfzentrum am Berliner Ring in Bensheim (Bild) in der kommenden Woche betriebsbereit sein.

Die Impfaktion werde eine logistische Herausforderung, sagte der Viernheimer Allgemeinmediziner Marc Häffner, der dem Zentrum als Ärztlicher Leiter vorstehen soll. Nachdem Transport bei minus 70 Grad Celsius müsse der Impfstoff in mehreren Schritten fertig zur Injektion gemacht werden, wenn es so weit sei, sei er eine Stunde lang injizierbar. Deshalb sei es sinnvoll, die Impfungen in großen Zentren organisieren. Die niedergelassenen Ärzte sollten aber eingebunden werden. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020