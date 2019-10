In Birkenau gehen bald manche Uhren falsch

Birkenau.Was machen Sonnenuhren eigentlich im Winter – oder besser gefragt: Was zeigen sie während der Winterzeit an? Aktuell wird diese Frage wieder am kommenden Wochenende, wenn in der Nacht auf Sonntag die herkömmlichen Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden. Die Antwort auf die Frage weiß Monika Lübker (l.), Vorsitzende des Sonnenuhren-Vereins Birkenau (neben ihr der Sonnenuhren-Bauer Adolf Frei). In dem Odenwälder Ort sind mittlerweile über 200 Sonnenuhren zu finden. Üblicherweise sind sie auf die Sommerzeit ausgerichtet. Manche Modelle aber haben zwei Skalen – eine für die Sommer-, eine für die Winterzeit, so dass auf ihnen auch ab Sonntag die richtige Zeit abgelesen werden kann. hol/BILD: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019