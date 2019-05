In der Schillerschule wird es eng

Lampertheim.Die Schillerschule in Lampertheim braucht mehr Platz für die nächsten Jahre: Statt wie bisher zwei wird es ab kommendem Schuljahr drei erste Klassen geben. Wie die Leiterin der Grundschule, Annette Wunder-Schönung erklärt, liege das zum einen am Zuzug von Familien mit Kindern. Zum anderen führe die Wohnraumverdichtung in der Innenstadt zu steigenden Schülerzahlen im Einzugsbereich der Schillerschule. Das historische Gebäude im Herzen von Lampertheims Innenstadt steht unter Denkmalschutz, was eine Erweiterung erschwert. Dazu kommt die eingeengte Lage. Der Kreis will mit der Schule Lösungen erörtern. mas/bild: nix

