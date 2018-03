In die Beine geschossen

Anzeige

Heidelberg.Polizisten haben gestern einen mit einem großen Messer bewaffneten Mann in der Heidelberger Lessingstraße angeschossen. Wie die Beamten mitteilten, richtete der Unbekannte die Waffe auf die Polizisten und ging auf diese zu, woraufhin sie ihm in die Beine schossen. Anschließend nahmen die Beamten den Mann fest, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei soll bei dem Verletzten keine Lebensgefahr bestehen, Näheres zu seinem Gesundheitszustand und seiner Identität sei derzeit jedoch nicht bekannt.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei, nachdem eine Zeugin kurz nach 10 Uhr eine männliche Person mit mitteleuropäischem Aussehen und einem großen Messer in der Hand auf der Montpellierbrücke meldete. Der Unbekannte sei unterwegs in Richtung Hauptbahnhof gewesen. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise an Rufnummer 0621/1 74 44 44. hhk/pol