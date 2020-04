In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Wochen hält das Coronavirus die Welt in Atem. Das private Leben steht Kopf, das öffentliche Leben ruht weitgehend. Wir alle müssen eine neue Normalität im Ausnahmezustand erlernen. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen des Mannheimer Morgen. Nach wie vor arbeiten Redaktion und andere Bereiche zum größten Teil von Zuhause. Wir planen, recherchieren und schreiben für Sie in gewohnter Qualität – und tun trotz erschwerter Bedingungen alles, um Sie jeden Tag verlässlich und umfassend zu informieren. Wir sind Ihnen dankbar für die vielen positiven und motivierenden Reaktionen, die wir in dieser Phase von Ihnen erhalten. Ihr Vertrauen bestärkt uns, Ihnen diese Zeilen zu schreiben.

Die Corona-Krise, das wollen wir Ihnen nicht verschweigen, hat massive Auswirkungen auf unser Medienunternehmen. Wenn die Wirtschaft leidet, spüren wir die Folgen sofort. Ihr Mannheimer Morgen muss seit Anfang März dramatische Rückgänge im Werbegeschäft verkraften, die auf die erheblichen Umsatzeinbrüche beim Einzelhandel, auf das Schließen der Gastronomie und auf die Einstellung aller Urlaubs- und Reisetätigkeiten zurückzuführen sind. Auch die Absage sämtlicher Veranstaltungen und Sportereignisse, die normalerweise beworben werden, trifft uns in voller Härte.

Alles, was wir aus eigener Kraft leisten können, um die fehlenden Erlöse zu kompensieren, setzen wir um: So mussten wir für viele Bereiche des Unternehmens Kurzarbeit beantragen. Auch die Redaktion leistet dabei ihren Beitrag, wobei wir zur Sicherstellung unserer journalistischen Arbeit so sorgsam wie möglich vorgehen.

Die freie Presse ist der einzige Wirtschaftszweig in Deutschland, der durch das Grundgesetz garantiert wird. Allerdings helfen uns die seitens der Bundes- und Landesregierung kurzfristig zur Verfügung gestellten wirtschaftlichen Hilfsprogramme leider nur eingeschränkt. Dennoch gelingt es uns, täglich ein umfassendes Leseangebot herzustellen, die Zeitung zu drucken, sie Ihnen zuzustellen und Sie zugleich rund um die Uhr auf unseren digitalen Plattformen zu informieren. Die Erlöse aus dem Einzelverkauf und den Abonnements reichen dabei nicht aus, um die Kosten einer unabhängigen regionalen Tageszeitung zu refinanzieren. Aber die Abonnements sind gerade in diesen Wochen ein existenzieller Beitrag zur Aufrechterhaltung unserer Arbeit.

Um Ihnen vor diesem Hintergrund Ihren Mannheimer Morgen, wie Sie ihn kennen und schätzen, anbieten zu können, ist eine Preiserhöhung leider unumgänglich. Für das Abonnement beträgt der Beitrag ab dem 1. Mai 2020 im Monat 46,90 Euro (als digitale Zeitung/e-Paper: 25,99 Euro). Im Voraus bezahlte Abonnements werden selbstverständlich nicht nachträglich belastet.

Wir bitten in diesen schwierigen Zeiten um Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind das Fundament unserer Arbeit.

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund!

Florian Kranefuß Vorsitzender der Geschäftsführung

Karsten Kammholz Chefredakteur

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020