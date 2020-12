In Pflegeheimen fehlt Personal für Testungen

Mannheim.Von Angela Boll

Mannheim. Die Situation in einigen Mannheimer Pflegeheimen hat sich in der Vorweihnachtszeit zugespitzt. „Uns fehlt das Personal“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Caritas und Evangelischen Pflegeeinrichtungen. Grund ist nicht nur das seit Wochen alarmierende Infektionsgeschehen, sondern auch der Aufwand durch die Testungen. Seit Anfang Dezember muss jeder Gast, der einen Angehörigen im Pflegeheim besuchen möchte, das negative Ergebnis eines Schnelltests vorlegen. Und: Dieser Test muss von Fachpersonal durchgeführt werden.

Viele Einrichtungen haben deshalb Personal aus dem Haus für die Testungen geschult und abgestellt. Weil es aber für den Mehraufwand nicht mehr Leute gibt, mussten einige Mannheimer Pflegeheime die Besuchszeiten anpassen. Sie können in diesem Zeitrahmen lediglich eine bestimmte Anzahl von Besuchern empfangen und testen. Alle anderen Gäste müssen draußen bleiben. Eine Situation, die Angehörige und Bewohner emotional stark belastet. Gerade jetzt vor Weihnachten.

Träger schlagen Alarm

In der Pressemitteilung weisen die beiden Mannheimer Träger nun auf diese Herausforderung hin. „Uns fehlt schlicht das nötige Personal, um alle Besucherinnen und Besucher testen zu können. Die Pflegekräfte sind sowieso schon am Limit, und ihre erste Aufgabe ist die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner“, sagte Mathias Pews, Geschäftsführer der Evangelischen Pflegedienste Mannheim. „Wir müssen abwägen zwischen dem Bedürfnis unserer Anvertrauten und ihrer Familien an sozialen Kontakten und einer größtmöglichen Sicherheit vor Ansteckung“, ergänzte Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim. Die Träger suchen nun dringend nach Fachpersonal, das beim Testen unterstützt.

Hermann Genz, Fachbereichsleiter für Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim, versucht bereits unter Hochdruck, „das Fiasko zu beenden“. Am Donnerstag gebe es wieder ein digitales Treffen mit dem Gesundheitsamt, den Einrichtungsleitungen und seiner Fachschaft. Ziel sei es, „eine Möglichkeit zu finden, die aktuelle Lage aufzufangen“, sagte Genz. Die Idee, die ihm vorschwebt, um schnell die Lage zu entzerren, ist: „freiwillige Medizinstudenten für die Durchführung der Testungen zu schulen, um sie dann in den Pflegeeinrichtungen einzusetzen.“ Genz wies auf die Homepage des Sozialministeriums hin, dort ist die Vermittlungsplattform #pflegereserve freigeschaltet. Sie soll Freiwillige schnell und unbürokratisch mit Einrichtungen zusammenbringen. Der Fachbereichsleiter stellte fest, dass die Lage in den Mannheimer Einrichtungen „höchst unterschiedlich sei“. In einigen Häusern sei die Stimmung angespannt, aber noch zu stemmen, in anderen dagegen „wirklich kritisch“. Genz schlug vor, Apotheken für die Testungen einzubinden: „In Hessen hat es dazu schon ein Pilotprojekt gegeben und, soweit ich weiß, mit Erfolg.“

