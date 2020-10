„In Schulen Interesse an IT wecken“

Mannheim.Kinder und Jugendliche sollten schon in der Schule stärker an die Themen Digitalisierung und IT herangeführt werden. Dafür plädiert Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, im Interview mit dieser Redaktion. Er ist vor Kurzem für weitere fünf Jahre an die Spitze der Kammer gewählt worden. Die digitale Transformation sei eines der zentralen Themen, denen er sich in seiner Amtszeit widmen wolle, so Schnabel. Die Region habe hier eine gute Ausgangsposition, die man weiter ausbauen wolle. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich sei dabei die „größte Baustelle . . . Daran werden wir mit aller Energie arbeiten.“

Gleichzeitig werde die Bewältigung der Corona-Krise die IHK noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und neue Auflagen wie die erweitere Maskenpflicht und Sperrstunden sagte Schnabel: „Ganz entscheidend ist, dass es keinen flächendeckenden Lockdown gibt. Das wäre verheerend für die Unternehmen. Stattdessen brauchen wir sehr zielgerichtete Maßnahmen, die die Menschen verstehen und mittragen.“ tat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020