Infektionen oft aus dem Urlaub

Berlin/Mannheim.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit mehr als drei Monaten gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1510 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen lag Anfang April bei mehr als 6000, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl wieder.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests erhöht wurde. Die steigenden Fallzahlen seien derzeit aber nicht allein mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären, hatte das RKI vor einigen Tagen mitgeteilt.

Aus RKI-Zahlen vom Dienstagabend geht hervor, dass fast 40 Prozent der zuletzt in Deutschland positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen sich im Ausland angesteckt haben (Meldewoche 33). Zum Vergleich: In der Meldewoche 32 hatten sich 34 Prozent wahrscheinlich im Ausland infiziert, in der Meldewoche 31 waren es 21 Prozent.

Allerdings gab das RKI nicht an, wie groß der Anteil der Tests von Reiserückkehrern an allen Tests war. Diese Angabe ist notwendig, um zu beurteilen, wie groß der Anteil der eingeschleppten Infektionen tatsächlich ist. Es könnte beispielsweise sein, dass Rückkehrer im Schnitt häufiger getestet werden als der Rest der Bevölkerung.

Schulen und Kitas geschlossen

In Rheinland-Pfalz mussten wegen Corona-Infektionen die ersten Schulen und Kitas bereits wieder schließen. In Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) ist eine Erzieherin positiv getestet worden. Laut Kreisverwaltung werden jetzt 81 Kinder und 20 Mitarbeiter untersucht. Bis die Ergebnisse vorliegen, bleibt die Einrichtung geschlossen. Auch im Landkreis Alzey-Worms wurden an einer Schule und in zwei Kitas wegen Corona-Fällen Quarantänemaßnahmen angeordnet. In Rheinland-Pfalz wurde mit mehr als 100 Neuinfektionen der höchste Wert seit dem 18. April verzeichnet. Insgesamt mussten seit Schulstart am Montag weit mehr als 100 Schüler im gesamten Bundesland in Quarantäne.

Unterdessen hat das neue Virus der Wissenschaft quasi ein Forschungsverbot erteilt, weil die Labore nicht mehr betreten werden durften. Ausnahmen wurden nur für Untersuchungen, die sich mit Covid-19 befassten, gemacht, erklärt Ralf Bartenschlager, Virologe an der Heidelberger Universität und am Deutschen Krebsforschungszentrum. Allein in der Metropolregion haben sich im Frühjahr rund 100 Projekte mit wissenschaftlichen Aspekten der Pandemie befasst. dpa/miro/sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020