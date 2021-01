Infizierte in Brühler Pflegeheim

Brühl.Im B + O Seniorenzentrum in Brühl wurden 15 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit (wir berichteten online). Die Heimleitung bestätigte dies. Zwei Wohnbereiche seien betroffen, weitere Tests sind erfolgt – auch bei Mitarbeitern. Das Gesundheitsamt informiert nun die Kontaktpersonen. Bis auf Weiteres besteht für die Einrichtung ein Besuchsverbot, heißt es weiter.

Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit den Impfungen in den Brühler Senioreneinrichtungen sowie in den Wohnanlagen mit Pflege im ambulanten Bereich aus? Neben dem B + O Seniorenzentrum, das aufgrund der aktuellen Entwicklungen die Frage nicht beantwortet hat, gibt es die Pro-Seniore-Residenz. Dort wartet man auf einen Termin, der zentral vom Land vergeben wird.

Bei den Wohnanlagen, die vom Pflegedienst Triebskorn betreut werden, läuft das anders: Hier müssen die Bewohner oder die Betreuer Termine vereinbaren und sich auch für den Transfer zum gewählten Impfzentrum kümmern. red

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021