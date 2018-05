Anzeige

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mannheim, Thomas Mohr, griff die Vereinsführung des SV Waldhof an und sagte, hier werde an manchen Stellen „falsche Betroffenheit“ vorgespielt. Die Klubführung kenne die Probleme schon lange und gehe „inkonsequent gegen die Krawall-Macher“ vor.

Am Sonntag war das Aufstiegsspiel zur 3. Fußball-Liga zwischen dem SV Waldhof und Uerdingen beim Stand von 1:2 abgebrochen worden. Grund: Böller, Raketen und bengalische Feuer im Stadion.

