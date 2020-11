Innenstädte sorgen sich um ihre Attraktivität

Berlin/Mannheim.Am ersten Adventswochenende schwankt der Handel in Deutschland zwischen Umsatzplus und Existenzsorgen. Gerade in den Stadtzentren blicken Händler wegen der Folgen der Corona-Krise mit Sorge in die Zukunft.

In einigen Städten wie in Mannheim hat der „Black Friday“ einen so großen Andrang verursacht, dass ein Großaufgebot der Polizei anrücken musste. Sogar Beamte, die in Heidelberg im Einsatz waren, wurden nach Mannheim beordert. Die Polizei berichtete von Menschenschlangen von bis zu 200 Meter Länge. Der Schienenverkehr sei erheblich behindert worden. Einige Geschäftsleitungen hätten dem Ansturm teilweise machtlos oder untätig gegenübergestanden. Auch für das kommende Adventwochenende rechnet die Polizei mit vielen Käufern. Trotz der Menschenansammlungen auf den Planken hätten die Passanten die Vorgaben zum Maskentragen und Abstandhalten aber „zu einem hohen Prozentsatz eingehalten“, betonte eine Polizeisprecherin.

Besucherfrequenz gesunken

Die Mannheimer Händler selbst sind zwar nicht unzufrieden. Die Besucherfrequenz liege aber 40 Prozent unter dem ersten Adventssamstag 2019, bilanziert Hendrik Hoffmann, Chef von Q6/Q7. „Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft sind in diesem Corona-Jahr vor allem für viele innerstädtische Händler und dort insbesondere die Modehäuser beunruhigend schlecht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Stefan Genth, am Sonntag mit Blick auf eine Verbandsumfrage. „Am Ende könnten ganze Stadtzentren verlorengehen.“

Zwar erwartet der HDE für November und Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 104 Milliarden Euro. Dennoch rechnet wegen der Verlängerung des Teil-Lockdowns in der Vorweihnachtszeit mehr als die Hälfte der Befragten für den Dezember mit deutlich weniger Kunden und sinkenden Umsätzen. „Die Menschen kaufen auch in der Corona-Krise viele Weihnachtsgeschenke, sie kaufen sie aber öfter online als sonst“, sagte Genth einer Mitteilung zufolge. So dürfte der Online-Handel seine Umsätze um rund ein Drittel steigern.

In den Innenstädten hingegen sehen die Händler schwarz. Fast jeder zweite Befragte (45 Prozent) sieht seine unternehmerische Existenz wegen der Corona-Pandemie und den Gegenmaßnahmen bedroht, fast zwei Drittel (62 Prozent) blicken pessimistisch auf den weiteren Verlauf des Weihnachtsgeschäfts.

Das Einkaufsverhalten hat sich geändert, viele Menschen bummeln nicht mehr durch die Innenstädte, sondern gehen gezielter einkaufen –oder bestellen im Netz. dpa/soge/cs

