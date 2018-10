Institute schließen sich zusammen

Der Sitz der Volksbank Kur- und Rheinpfalz in Speyer. © venus

Speyer/Lambsheim.Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer will im kommenden Jahr mit der RV Bank Rhein-Haardt aus Lambsheim zur größten Genossenschaftsbank der Region Rhein-Neckar fusionieren. Das gaben die Vorstände der beiden Institute gestern bekannt. Die neue Bank, deren Name noch nicht feststeht, hätte eine Bilanzsumme von knapp 4,5 Milliarden Euro.

Durch den Zusammenschluss soll es weder zur Aufgabe von Geschäftsstellen – derzeit 49 –, noch zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen. Die Fusionspartner haben zusammen rund 800 Beschäftigte.

Der Wettbewerb auf dem Bankenmarkt wird immer härter, vor allem durch Konkurrenz aus dem Internet. müm

