Investitionen von rund 43 Millionen

Viernheim.Mehrere Großprojekte stehen in den kommenden Jahren in der Stadt an. Auf circa 42,8 Millionen Euro beziffert Bürgermeister Matthias Baaß die Summe aller großen Investitionen – vom Bau des Kreisels auf der Landesstraße 3111 bis hin zum „Stadtumbau West“. Vor allem aber der geplante neue Abwassersammler sowie die Rathaussanierung würden den Viernheimer Haushalt stark belasten, macht der Stadtchef im Interview mit dieser Zeitung deutlich.

Selbst die Mittel aus der „Hessenkasse“ sowie die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen am Bannholzgraben führen laut Baaß nicht dazu, dass es zu einem ausgeglichenen Haushalt kommt. Stattdessen geht der Bürgermeister in den Jahren 2021 bis 2026 von einem Fehlbetrag im Viernheimer Finanzhaushalt aus, sofern alle Investitionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Im Gespräch äußert sich Baaß skeptisch, dass der Landrat dem Viernheimer Anliegen einer separaten Kreditgenehmigung für die Rathaussanierung zustimmt. „Dann müsste man für alle anderen Kommunen auch Ausnahmen machen“, erklärte der Bürgermeister mit Hinweis auf die strengen Haushaltsvorschriften. Sollte es keine Zustimmung vom Kreis Bergstraße geben, müsse die Stadtverordnetenversammlung Prioritäten setzen, betont der Bürgermeister. cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020