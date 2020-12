Inzidenz im Kreis sinkt heute unter 200

Berlin/Bergstraße.Der Kreis Bergstraße hat gestern 81 neue Corona-Fälle registriert. Mit dem deutlichen Rückgang der Zahlen gegenüber der Vorwoche – am 16. Dezember hatte es 120 Fälle gegeben – wird die sogenannte Inzidenz morgen wieder unter 200 sinken. Damit ist die Zahl der Fälle auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeint.

Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (8), Einhausen, Heppenheim (11), Lindenfels und Lorsch (3). Sieben weitere Todesfälle gab es gestern im Zusammenhang mit der Pandemie. Damit steigt die Zahl der Opfer im Kreis auf 86. Unter anderem sind in Heppenheim drei Menschen im Alter zwischen 84 und 93 Jahren gestorben.

Dem Kreis sind zurzeit 1095 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 78 Patienten behandelt. Darunter sind 67 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 554 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Inzidenz von 204,81 Infektionen entspricht. Der Wert wird morgen auf 190 sinken. Sobald die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 200 liegt, darf der Kreis die nächtliche Ausgangssperre wieder aufheben. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass über die bevorstehenden Feiertage weniger Fälle bekannt werden.

Land will Reiserückkehrer testen

2411 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 125 049 (Stand: 0 Uhr). 2296 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 96 mehr als am Vortag.

Die hessische Landesregierung setzt zur Bekämpfung der Pandemie auf verstärkte Corona-Tests bei Einreisen aus Risikogebieten. „Jetzt sollten wir schnell wieder verstärkt testen, wenn jemand aus Risikogebieten einreist, und ihn nicht erst in Quarantäne schicken“, sagte der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dies könne auch helfen, mutierte Viren fernzuhalten, wie sie in England und Südafrika aufgetreten sind.

Bei den Regelungen über die Weihnachtsfeiertage hänge viel vom Verhalten jedes Einzelnen ab. „Wir werden jedoch mit den Zahlen eine Achterbahnfahrt erleben“, sagte der CDU-Politiker. Über die Feiertage werden die Gesundheitsämter nach seinen Worten weniger Infektionszahlen melden und es werde auch weniger getestet.

So komme es zunächst zu niedrigeren und dann zu höheren Werten. „Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Januar hoffe ich auf valide Zahlen, die eine Basis für weitere Entscheidungen sein werden.“

Impfstoff-Lieferung am Samstag

Die Vorbereitungen für die Impfungen laufen auf Hochtouren. Der erste Impfstoff solle wie geplant am Samstag geliefert werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Anschließend werden die Dosen im Land verteilt. Die Hälfte der Einheiten soll direkt benutzt werden. Die übrigen 5000 Dosen werden zwischengelagert, um in jedem Fall die wichtige zweite Impfung sicherzustellen. Zuerst kommen Menschen in Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches Personal auf Covid-Intensivstationen dran.

Der Bund hatte Hessen weitere Lieferungen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um eine Größenordnung von weiteren fast 100 000 Impfdosen.

Sobald Impfstoff in ausreichendem Maße vorhanden und ein Großteil der Menschen in den Senioren- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern im Land geimpft ist, sollen voraussichtlich Mitte bis Ende Januar in einer nächsten Phase sechs zentrale Impfstellen öffnen – in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Schrittweise und bei noch mehr Impfstoff sollen dann die restlichen 22 Impfzentren hochgefahren werden. dpa/tm

