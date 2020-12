Inzidenzwert an der Bergstraße steigt weiter

Bergstraße/Berlin.Der Corona-Inzidenzwert an der Bergstraße hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Gestern meldete das Bergsträßer Landratsamt eine Inzidenz von 188,55 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. 123 neue Fälle sind demnach am Donnerstag bekanntgeworden. Mit den weiter sehr hohen Fallzahlen wird der Wert heute erstmals die Grenze von 200 übersteigen und auf 205 klettern.

Sofern die Inzidenz nicht bis Sonntag wieder unter 200 fällt, muss der Kreis weitere Einschränkungen verhängen, wie eine nächtliche Ausgangssperre. Der Kreis meldete zudem zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handele sich um eine 79-jährige Person aus Lampertheim und eine 89-jährige Person aus Viernheim.

Derweil wollen Deutschland und weitere Staaten der Europäischen Union kurz vor dem Jahreswechsel mit den ersten Impfungen gegen das Virus beginnen. Details dazu gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag bekannt. In Deutschland sollen demnach ab dem 27. Dezember zunächst über 80-Jährige und Menschen in Pflegeheimen die Möglichkeit zur Impfung bekommen.

„Das ist Europas Moment“, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei Twitter. Auch im Rest der EU soll es demnach am 27., 28. oder 29. Dezember mit den Impfungen losgehen. Voraussetzung ist noch die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und des US-Konzerns Pfizer durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Damit wird inzwischen aber fest gerechnet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg auch deutschlandweit am Donnerstag zugleich weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 26 923 neue Fälle innerhalb eines Tages. Das waren 3244 mehr als vor einer Woche. Außerdem wurden 698 neue Todesfälle gemeldet. Das Institut wies darauf hin, dass aus Baden-Württemberg aus technischen Gründen rund 3500 Fälle zu wenig übermittelt worden seien, die am Freitag in den Fallstatistiken veröffentlicht würden. Spahn sprach bei „Welt“ von einer „sehr, sehr“ hohen Zahl. Er rechnet damit, dass sie in den kommenden Tagen in dieser Größenordnung bleiben wird.

Lage in Sachsen angespannt

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach machte wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende des seit dieser Woche geltenden Lockdowns in Deutschland. Er halte es für fast ausgeschlossen, dass bis zum 10. Januar – bis dahin gelten die verschärften Regeln zunächst – die „Zielinzidenz“ von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner erreicht werde, sagte er bei „Welt“. „Daher gehe ich fest von einer Verlängerung des Lockdowns aus.“

Besonders angespannt bleibt die Lage in Sachsen. Auf der Corona-Karte des Robert Koch-Instituts leuchteten am Donnerstag acht Landkreise pink mit Ansteckungszahlen von mehr als 500 oder sogar mehr als 600 pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ein Abriegeln von Orten mit hohen Infektionszahlen steht nach Darstellung der Landesregierung derzeit nicht zur Debatte, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Rande einer Landtagssitzung klarstellte. Man werde erst einmal die Wirksamkeit der Maßnahmen abwarten.

Unterdessen wurde der Zeitplan für die Impfungen konkreter. Nach der erwarteten Zulassungsempfehlung des Impfstoffs durch die EMA am kommenden Montag (21. Dezember) will bis Mittwoch die EU-Kommission über die Zulassung entscheiden. Danach müssen nach Spahns Angaben vom Paul-Ehrlich-Institut noch die Impfchargen geprüft, freigegeben und ausgeliefert werden. Das erkläre auch die Zeit bis zum 27. Dezember, sagte er.

Reihenfolge wird heute festgelegt

Spahn machte deutlich, dass es dauern wird, bis alle Zugang zur Impfung erhalten: „Wer nicht über 80 ist und nicht im Alten- oder Pflegeheim ist, muss sich noch ein Stück gedulden“, sagte er. „Also bitte nicht am 27. dann alle schon irgendwie versuchen, einen Termin zu kriegen und zu ordern. Wir fangen erstmal an mit den Höchstbetagten und Gefährdeten.“ Eine konkrete Reihenfolge nach Bevölkerungsgruppen solle an diesem Freitag per Verordnung durch das Bundesgesundheitsministerium festgelegt werden. red/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020