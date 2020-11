Inzidenzwert leicht gesunken

Bergstraße.Insgesamt 74 neue Corona-Fälle gab es übers Wochenende im Kreis Bergstraße – einer Meldung aus dem Landratsamt zufolge 43 am Samstag und weitere 31 am Sonntag – unter anderem in Bensheim (17), Heppenheim (8), Lautertal (1), Lindenfels (1), Lorsch (3) und Zwingenberg (1). Der aktuelle Inzidenzwert für den Kreis ist leicht zurückgegangen und liegt bei 136,4. Insgesamt 27 Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreis, weitere 13 sind mit Verdacht auf eine Infektion in einer Bergsträßer Klinik.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden auf 42 072 gestiegen (Stand gestern, 14 Uhr). Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle liegt in Hessen aktuell bei 654. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020