Islam-Debatte: Merkel widerspricht Seehofer

Anzeige

Auch baden-württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) übte Kritik: „Wer den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Menschen stärken will, darf keinen Keil treiben zwischen deren Bekenntnisse und unserem gemeinsamen Land“, sagte er dieser Zeitung.

Volle Unterstützung bekam Seehofer hingegen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in der „Bild“: „Wer ausspricht, was die überwältigende Mehrheit in unsrem Land denkt, der spaltet nicht – der führt zusammen.“

Auch Seehofers Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, Markus Söder, verteidigte ihn. Gestern wurde der 51-jährige CSU-Politiker in München zum neuen Landesvater gewählt. Söder nahm die Wahl an und sagte: „Was für ein Tag, ich gebe zu, ich bin etwas ergriffen.“ dpa/mis (Bilder: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018