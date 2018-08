Italien trägt Trauer

Rom.Ganz Italien wird heute wegen des Brückeneinsturzes in Genua seine Trauer zeigen. Um 11.30 Uhr findet eine Trauerfeier für die 38 Opfer statt, und an allen Flughäfen des Landes soll es um 11.30 Uhr eine Schweigeminute geben. Zwischen 22 und 23 Uhr gehen in Rom am Kolosseum ebenso wie am Trevibrunnen und im Rathaus auf dem Kapitol die Lichter aus, die diese historischen Bauwerke gewöhnlich nachts beleuchten. Als Zeichen der Solidarität mit Italien lässt die EU-Kommission heute vor ihren Gebäuden halbmast flaggen.

Erste vorsichtige Experteneinschätzungen gehen davon aus, dass der Einsturz möglicherweise durch den Riss eines Tragseils verursacht wurde. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018