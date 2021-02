Italienische Nudeln aus Heppenheim

Heppenheim.Italienische Nudeln made in Heppenheim? Ja, das hat es tatsächlich einmal gegeben, aber lang, lang ist’s her: In der Oberen Vorstadt an der Siegfriedstraße 124 wird die Tugersmühle schon 1480 erwähnt – 400 Jahre später baut sie der Inhaber zur sogenannten Kunstmühle aus und erweiterte sie in den folgenden Jahren zur „Ersten Deutsch-Italienischen Eierteigwaren- & Maccaronifabrik.“ Alteingesessenen Heppenheimern ist das Gebäude deshalb bis heute auch unter dem Namen „die Nudel“ bekannt. In einer historischen Rückblende berichten wir über eine Zeit, in der Heppenheim als Mühlenhochburg galt. red

