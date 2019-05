Jacobsens Abschied

Mannheim.Nikolaj Jacobsen (Bild) bestreitet an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Eulen Ludwigshafen sein letztes Heimspiel als Trainer der Rhein-Neckar Löwen. „Dieser Verein liegt mir sehr am Herzen“, sagte der Däne im Interview mit dieser Zeitung. Der 47-Jährige konzentriert sich ab Juli auf seine Arbeit als dänischer Nationaltrainer, er bescherte den Löwen die erfolgreichste Zeit der bisherigen Vereinsgeschichte: „Drei Supercupsiege, zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg. Das habe ich selbst nicht erwartet.“ Eine Rückkehr in die Bundesliga schließt er unterdessen nicht aus. mast

