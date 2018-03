Jagd auf die Überträger

Anzeige

Bergstraße.Die Sorge um ein weiteres Vordringen der Afrikanischen Schweinepest hat dazu geführt, dass die Schonfrist für Wildschweine in diesem Jahr deutlich früher endete als sonst. Während die Tiere bislang bis Mitte Juni nicht hätten gejagt werden dürfen, ist die Frist in Hessen diesmal bereits am 31. Januar abgelaufen.

Jäger im Kreis Bergstraße werden sogar zu revierübergreifenden Drückjagden angehalten – was bei Udo Pfeil, dem Vorsitzenden des Bergsträßer Jagdclubs St. Hubertus, auf Kritik stößt. Aus seiner Sicht sind Einzeljagden sinnvoller als großangelegte Jagden auf Wildschweine, bei denen die Gefahr bestehe, dass die Rotten versprengt werden. red