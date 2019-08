Jana Petermann wird neue Bergsträßer Weinkönigin

Bensheim.Jana Petermann aus Groß-Umstadt wird bei der Eröffnung des Winzerfestes am Samstag, 31. August, in Bensheim zur neuen Bergsträßer Gebietsweinkönigin gekrönt. Sie übernimmt damit die Krone von Carolin Hillenbrand. Das teilte der ausrichtende Verkehrsverein am Donnerstagnachmittag bei einem Pressegespräch im Rathaus mit.

Die 22-jährige Studentin stammt aus einer Winzerfamilie und kennt sich mit hoheitlichen Aufgaben aus: In den vergangenen zwölf Monaten repräsentierte sie ihre Heimatstadt als Weinkönigin, zuvor war sie Weinprinzessin. Die Odenwälder Weininsel im Bereich Umstadt und Roßdorf gehört zum Anbaugebiet Hessische Bergstraße. dr/Bild: Funck

