Anzeige

Bergstraße.Das Bergsträßer Jazz-Festival geht seinem alljährlichen Höhepunkt entgegen. Am Samstag, 18. August, sorgen vier Bands in der Bensheimer Fußgängerzone von 10 bis 22 Uhr für gute Laune und beste musikalische Unterhaltung. Bei freiem Eintritt erwartet die Zuhörer wieder am Bürgerwehrbrunnen ein hochkarätiges Programm. red/BILD: Funck