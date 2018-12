Jean Diehl gibt Ton an

Einhausen.Jean Diehl ist der neue musikalische Leiter des Musikcorps Einhausen. Am vergangenen Wochenende gab er bei den Auftritten auf den Weihnachtsmärkten in Lorsch und Bensheim erstmals offiziell den Ton an. Der Lorscher Multi-Instrumentalist und Bandleader (u. a. „Pink Panthers“) ist für die Feuerwehrmusiker ein alter Bekannter. Bereits seit 2004 unterrichtet er den Musikcorps-Nachwuchs, seit 2006 ist er für das Ausbildungsorchester verantwortlich. Die Leitung des über die Grenzen von Einhausen bekannten Musikcorps hat er von Jan Henneberger übernommen, der sieben Jahre lang verantwortlich war. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.12.2018