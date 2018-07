Jede zweite Rente unter 800 Euro

Anzeige

Berlin.48 Prozent aller Altersrenten bewegten sich nach den jüngsten Daten aus dem Jahr 2016 unter 800 Euro. 62 Prozent liegen unter 1000 Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Allerdings gibt die Rentenhöhe die Einkommenssituation nur teilweise wieder, wie das Arbeitsministerium deutlich machte.

Rund 8,6 Millionen Rentner erhielten Ende 2016 eine Rente von weniger als 800 Euro monatlich. Weitere Einkommen – etwa des Partners – könnten jedoch noch hinzukommen.

So hatten die meisten Männer im Westen eine Altersrente zwischen 1250 und 1300 Euro, im Osten zwischen 1000 und 1100 Euro. An westdeutsche Frauen werden am häufigsten Altersrenten zwischen 200 und 300 Euro gezahlt. dpa