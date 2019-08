Jeden Tag ein Marathon

Reichenbach.Der Extremsportler Anthony Horyna läuft einmal quer durch Deutschland, 1900 Kilometer von Konstanz bis Flensburg, 45 Marathons in 45 Tagen. Am Freitag hat ihn sein Lauf ans Felsenmeer in Reichenbach geführt. Das Tagesziel war Dreieichenhain.

Es ist aber nicht nur sportlicher Ehrgeiz, der den Wiesbadener antreibt: Sein „Projekt 19/19“ soll auf Depressionen aufmerksam machen – diese Erkrankung, werde in der breiten Bevölkerung oft tabuisiert und unterschätzt, ist er überzeugt. „Das muss sich ändern“, fordert Horyna. Seine Tour sei kein Wettkampf, er wolle jedoch am 10. September – dem Tag der Suizidprävention – am Ziel sein.

Jeden Tag schließen sich Horyna Sportler an, die ein paar Kilometer mit ihm mitlaufen – so auch in Reichenbach. red

