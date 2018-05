Jeder Dritte bricht vorzeitig ab

Anzeige

Berlin.Bundesweit beendet jeder dritte Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst seinen Einsatz vorzeitig. Dabei ist der Anteil in den alten Bundesländern mit 35 Prozent deutlich höher als im Osten (25). Das geht aus einer aktuellen Datenübersicht der Bundesregierung hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

Vor sieben Jahren im Zuge der Aussetzung der Wehrpflicht ins Leben gerufen, haben bislang 307 372 Männer und Frauen einen Bundesfreiwilligendienst absolviert – zum Beispiel in Altenheimen oder in der Flüchtlingshilfe. Und das offenbar nicht immer zur persönlichen Zufriedenheit. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums quittierten 98 633 Personen im Zeitraum zwischen Anfang Juli 2011 und Ende März 2018 vorzeitig den in der Regel zwölf Monate langen Dienst. Die Abbruchquote liegt bei 32 Prozent.

Gründe dafür nennt das Familienministerium nicht. Naheliegend ist, dass der Erhalt eines Studienplatzes oder die Zusage der gewünschten Lehrstelle eine Rolle für die persönliche Umorientierung spielt. vet