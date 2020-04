Jeder fünfte Betrieb sieht sich von der Pleite bedroht

Berlin/Bergstraße.Die Bundesregierung plant in der Corona-Krise ein zusätzliches riesiges Programm, um im Mittelstand eine Pleitewelle zu verhindern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, geht es um Verbesserungen bei Laufzeiten und Haftungsfreistellung für Kredite.

Im Gespräch ist, Kredite für mittelständische Firmen für eine begrenzte Zeit mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abzusichern. Die Höchstgrenze könnte bei 500 000 Euro pro Firma liegen. Der Staat könnte dafür Garantien in einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Milliarden Euro übernehmen.

Die EU-Kommission genehmigte am Freitag Programme, bei denen Mitgliedstaaten beispielsweise zinslose Kredite vergeben oder eine 100-prozentige Risikohaftung übernehmen können. Die Höchstgrenze pro Firma liegt bei 800 000 Euro. Ziel sei es, den dringenden Liquiditätsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen schnell zu decken.

Große Nachfrage nach Darlehen

In der Corona-Krise mussten viele Geschäfte schließen. Dazu kommen drastische Einschnitte im öffentlichen Leben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aufträge und Umsätze sind in vielen Branchen weggebrochen. Laut einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sieht sich fast jeder fünf Betrieb bundesweit von einer Pleite bedroht.

Das neue Hilfsangebot der hessischen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank für kleine Firmen stößt auf gewaltiges Interesse. „Die Nachfrage ist sehr groß, da schließt sich offensichtlich eine Lücke“, sagte eine Sprecherin. Schon am Donnerstag habe es 4500 Zugriffe auf die Internetseite gegeben, die die Details der sogenannten Hessen-Mikroliquidität erläutert. Am Freitag waren es bis zum Nachmittag 5500 Zugriffe.

Seit gestern können Unternehmen mit maximal 50 Vollzeitstellen sowie Solo-Selbstständige ein zu 100 Prozent vom Land Hessen verbürgtes Direktdarlehen beantragen. Die „Hessen-Mikroliquidität“ ist ein weiterer Baustein, mit denen das Land die Folgen der Pandemie abfedern will. Pro Fall gibt es 3000 bis 35 000 Euro bei einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Zinssatz von 0,75 Prozent als Überbrückungskredit. Zunächst stehen 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Im Kreis Bergstraße gibt es fünf neue Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 208 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Nach aktuellem Kenntnisstand gebe es 55 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden und mittlerweile genesen seien. Zudem gab es bislang einen Todesfall. Ein weiterer Toter wird aus einem Seniorenheim in Worms gemeldet. Die meisten Infizierten (48) wurden in Lampertheim registriert. In Bensheim sind es 21, in Lorsch elf und in Einhausen acht.

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mehr als 83 700 Infektionen (Vortag: mehr als 77 500) registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Mindestens 1103 (Vortag: 950) Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 20 900 Fällen und mindestens 327 Toten und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 18 500 Fällen und mindestens 224 Toten.

In Hessen weiter kamen bis gestern um 14 Uhr nach Angaben des Sozialministeriums sechs weitere Opfer hinzu. Insgesamt wuchs die Zahl der Todesfälle am Freitag auf 37. Die Zahl der Infizierten stieg auf 4097, das war ein Plus von 215 im Vergleich zum Vortag.

Lorz beruhigt Eltern

Zum Start in die Osterferien hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die Eltern zur Gelassenheit aufgerufen. Die zurückliegenden Wochen ohne regulären Unterricht „werden nicht über Dinge wie Versetzung oder Nicht-Versetzung Ihres Kindes entscheiden“, sagte Lorz in einer Videobotschaft. dpa

