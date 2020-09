Jeder fünften Apotheke drohen immense Verluste

Beim Apotheken-Abrechnungszentrum AvP gibt es große Turbulenzen. © dpa

Düsseldorf/Rhein-Neckar.Der umstrittene Apotheken-Abrechnungsdienstleister AvP hat beschlossen, sein klassisches Geschäft einzustellen. Das kündigte das Unternehmen nach einer Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses an. „Aufgrund der zahlreichen Kündigungen und der finanziellen Risiken“ wurde entschieden, das Geschäft mit den klassischen Apotheken einzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit Krankenhausapotheken wolle man fortsetzen.

AvP hatte für rund 3500 Apotheken in Deutschland die Abrechnung der Rezepte mit den Krankenkassen übernommen. Die entsprechenden Beträge für August hatte das Unternehmen seinen Kunden jedoch nicht oder nur teilweise überwiesen. Dadurch fehlen Schätzungen zufolge etwa jeder fünften Apotheke in Deutschland durchschnittlich 120 000 Euro. Der Landesapothekerverband geht davon aus, dass es in Baden-Württemberg 250 bis 300 Betroffene gibt. Konkrete Zahlen lägen noch nicht vor. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Geschäfte aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten schließen müssten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Anzeige der Aufsichtsbehörde gegen zwei Verdächtige wegen Bankrott. Zuvor hatte ein von der Behörde eingesetzter Beauftragter einen Insolvenzantrag gestellt.

