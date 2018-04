Jeder vierte Azubi bricht seine Lehre vorzeitig ab

Anzeige

„Betriebsklima entscheidend“

Auch nach Einschätzung von Doris Wiethölter, Ausbildungsexpertin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), ist die Bezahlung nur ein Nebenaspekt. „Wirklich entscheidend sind das Betriebsklima und die Betriebsgröße. Abbrüche häufen sich besonders dort, wo die Ausbildung in Kleinbetrieben erfolgt. Denn dort sind die Arbeitsbedingungen oft weniger attraktiv.“

Die Vergütung spiele eher eine untergeordnete Rolle. „Das kann man schon daraus schließen, dass etwa jeder zweite Abbrecher in seinem ursprünglichen Beruf bleibt. Das heißt, er wechselt dafür nur den Ausbildungsbetrieb“, sagte Wiethölter. „Und wenn der Ausbildungsmarkt so entspannt ist wie jetzt, dann wird davon auch häufiger Gebrauch gemacht als in früheren Jahren, in denen Lehrstellen vergleichsweise knapp waren.“

Der Anteil der „echten Abbrüche“ – das heißt, wenn keine Ausbildungsalternative oder nur ein Helferjob als Ungelernter in Anspruch genommen wird – ist am Ende jedenfalls relativ gering. Nach Schätzungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) liegt die Quote zwischen sechs und 16 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.04.2018