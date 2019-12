Jens Klingler nominiert

Jens Klingler, Erster Stadtrat Lampertheims. © Stadt Lampertheim

Lampertheim.Jens Klingler soll am 4. September als Erster Stadtrat wiedergewählt werden. Dies ist das Ziel der SPD/FDP-Koalition in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung. Klingler war 2008 erstmals in dieses Amt gewählt worden, als Nachfolger von Ulrich Vonderheid (CDU). 2013 war er im Kampf um den Posten des Bürgermeisters unterlegen. Im Pressegespräch unterstrich der 44-Jährige, er „brenne“ nach wie vor für das Amt des Ersten Stadtrats.

Schwerpunkte sieht er unter anderem in der kommunalen Kinderbetreuung und in der Seniorenarbeit. Außerdem will er die baulichen Kapazitäten der Stadtentwicklungsgesellschaft, deren Geschäftsführer er ist, erweitern. Als Bäder-Geschäftsführer kümmert sich Klingler zur Zeit um die Sanierung des Lampertheimer Hallenbades. Dieses ist seit März geschlossen. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019