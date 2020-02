Jens Spahn besucht Quarantäne-Station: "Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht"

Germersheim.Im Zuge des Coronavirus plant Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Treffen der europäischen Gesundheitsminister. Zusammen mit seiner französischen Kollegin Agnès Buzyn habe er den Wunsch bereits bei der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft platziert. Das sagte Spahn am Mittwoch während einer Pressekonferenz vor der derzeitigen Quarantäne-Station in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne. Dieses Treffen werde bereits in den nächsten Tagen stattfinden können. Genauere Angaben machte Spahn nicht.

Man arbeite mit Hochdruck daran, mehr über das Virus zu erfahren. Vor allem forsche man an der Ansteckungsgefahr, aber auch daran, wie sich die gesundheitliche Situation Infizierter auf eine lange Sicht entwickle.

„Eins bleibt aber klar: Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht“, sagte Spahn. „Was die Infektionszahlen und -entwicklungen in China angeht, und damit auch in der Welt und in Deutschland.“ Deshalb sei die Bereitschaft zu Kooperationen gefragt. Weitere Infektionen sind laut Spahn nicht bekannt. Die Tests der 120 China-Rückkehrer in Quarantäne seien noch im Landesuntersuchungsamt in Koblenz, sagte der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU). „Ausgewertet sind sie noch nicht.“ Derzeit sind in ganz Deutschland zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Spahn geht es ihnen gesundheitlich gut.

Ein Einreiseverbot sei auch bereits Thema gewesen. „Nicht zuletzt nach der Entscheidung der Vereinigten Staaten, die Einreise zu beschränken.“ Deshalb sei dem Gesundheitsminister die europäische Abstimmung so wichtig. Es sei daher umso wichtiger, an einem Strang zu ziehen.

