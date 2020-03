Jetzt 19 Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es weitere neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Es handelt sich dabei um drei Personen aus Lorsch, Heppenheim und Lampertheim, die sich in Österreich mit dem Virus infiziert haben. Bei der vierten Person aus Neckarsteinach ist die Infektionskette derzeit noch unklar. Alle vier Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch Menschen aus deren unmittelbarer Umgebung wurden bzw. werden vorsorglich in häusliche Quarantäne gestellt. Insgesamt sind damit mit Stand von Sonntagabend 19 nachgewiesene Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt.

Durch das Coronavirus wird das gesellschaftliche Leben auch in der Region zur Verschlusssache. Am Wochenende stimmten Kreis und Bürgermeister ihr Vorgehen ab. In Bensheim sind u. a. Stadtbücherei, Museum, Tourist-Info, Dorfgemeinschaftshäuser, Schulsporthallen und Basinus-Bad ab sofort geschlossen. In Lorsch gilt dies auch für die Gebäude der Welterbestätte. Die Stadtverwaltung bittet Bürger darum, mit Anliegen möglichst nicht persönlich im Stadthaus zu erscheinen. Standesamtliche Hochzeiten seien jedoch noch möglich. In Einhausen stehen alle öffentlichen Sport- und Veranstaltungsräumlichkeiten seit Sonntag nicht mehr zur Verfügung. In den Fußball-Amateurklassen ruht der Spielbetrieb.

Das kulturelle Angebot ist ebenfalls zum Erliegen gekommen, nachdem jetzt auch die Kleinkunstbühnen in Bensheim, Zwingenberg, Heppenheim und Lorsch den Betrieb eingestellt haben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020