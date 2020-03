Jetzt 25 Infektionsfälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es vier neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle: zwei Frauen aus Fürth, eine Frau aus Biblis sowie eine Frau aus Lampertheim. Alle vier haben sich in Österreich mit dem Virus angesteckt. Insgesamt sind damit 25 nachgewiesene Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt. Eine infizierte Person befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Mittlerweile hat die Kassenärztliche Vereinigung ein Corona-Test-Zentrum im Kreis Bergstraße eingerichtet.

Schutz der Abiturienten

Am Donnerstag, 19. März, beginnen in Hessen die Abiturprüfungen. Diese werden vor Ort in den Schulgebäuden durchgeführt. Es gelten die vom Robert Koch Institut empfohlenen Hygiene-Richtlinien.

An allen Gymnasien beziehungsweise Schulen mit Gymnasialzweig, deren Träger der Kreis Bergstraße ist, werden die für die Prüfungen vorgesehenen Arbeitsplätze (Tische und Stühle) an den Abenden vor den Prüfungen desinfiziert. Zudem werden sich die Arbeitsplätze in einem entsprechenden Abstand zueinander befinden.

Zusätzlich werden die zu nutzenden Toiletten in der Prüfungszeit desinfiziert sowie auch besonders beanspruchte Flächen, die in Berührung mit den Nutzern kommen können wie Türgriffe, Lichtschalter u. a., teilte der Kreis am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.03.2020